फरीदाबाद बोरवेल हादसा: बार-बार की चेतावनियों के बाद भी नहीं ढका 15 साल पुराना सूखा बोरवेल; बच्ची गिरी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम की लापरवाही की वजह से एक बार फिर बच्ची की जान सासत में आ गई। सीही गांव में बने 200 मीटर सूखे बोरवेल में बच्ची गिर गई। इससे पहले भी निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों हादसे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अधिकारी सबकुछ जानते हुए आंखे मूंद कर बैठे रहते हैं।

फिर हादसे के समय दूसरों पर दोषारोपण करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सीही गांव में स्थित बोरवेल का प्रयोग नगर निगम की ओर से 15 साल पहले बंद कर दिया था। लेकिन इसको ढकने के स्थाई इंतजाम नहीं किए गए। जिसकी वजह से बच्ची हादसे का शिकार हो गई।

स्थानीय पार्षद नीलम बरेजा ने बताया कि बोरवेल आबादी के पास बना हुआ है। ऐसे में निगम को दो से तीन बार इसको स्थाई रूप से बंद करने के लिए कहा गया था। लेकिन निगम अधिकारियों की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। केवल सीही में नहीं बल्कि वार्ड में कई जगह सीवर के मैनहोल भी टूटे हुए है। इन मैनहोल के ढक्कन को भी निगम द्वारा बदला नहीं जा रहा है।