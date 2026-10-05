फरीदाबाद: बर्गर खाने आए युवकों की दबंगई, युवक पर चाकू से वार कर किया घायल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद।। हरियाणा के फरीदाबाद में बर्गर खाने के दौरान कुछ युवकों की रेहड़ी वालों के साथ मारपीट हो गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मण और महेश का बर्गर वालों के साथ झगड़ा हो गया था।

इस दौरान बर्गर वाले ने लक्ष्मण पर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच, लक्ष्मण की चाकू लगने से मौत हो गई, जबकि महेश गंभीर रूप से घायल हो गया।