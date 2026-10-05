फरीदाबाद: बर्गर खाने आए युवकों की दबंगई, युवक पर चाकू से वार कर किया घायल
फरीदाबाद में बर्गर खाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका ...और पढ़ें
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बर्गर खाने के दौरान युवकों और रेहड़ी वालों में झगड़ा।
झगड़े में एक युवक लक्ष्मण की चाकू से हत्या।
दूसरा युवक महेश गंभीर रूप से घायल हुआ।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद।। हरियाणा के फरीदाबाद में बर्गर खाने के दौरान कुछ युवकों की रेहड़ी वालों के साथ मारपीट हो गई।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मण और महेश का बर्गर वालों के साथ झगड़ा हो गया था।
इस दौरान बर्गर वाले ने लक्ष्मण पर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच, लक्ष्मण की चाकू लगने से मौत हो गई, जबकि महेश गंभीर रूप से घायल हो गया।