बल्लभगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ स्थित मलेरना रोड पर ईट से भरी ट्रैक्टर ट्राली से बाइक सवार को कुचल दिया। जिससे युवक की मौत हो गई।

हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना रविवार देर रात की है।

आरिफ ठेकेदारी का काम करता था

आदर्श नगर में रहने वाला आरिफ ठेकेदारी का काम करता था। रविवार देर रात वह किसी काम से मलेरना रोड पर अपनी बाइक से जा रहा था। कुछ ही दूरी चलने पर पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ट्राली ने आरिफ की बाइक में टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिर गया।