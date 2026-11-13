फरीदाबाद में वायु प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई, दो निर्माण साइटें बंद, आठ अवैध उद्योगों की पहचान

सुभाष डागर, फरीदाबाद। जिले में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने तथा निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्धारित मानकों की पालन कराने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) विशेष अभियान चला रहा है।

इस अभियान के तहत बुधवार को फरीदाबाद के सेक्टर-24 और नहर पार क्षेत्र में निर्माण कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण के निर्धारित उपायों एवं संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो निर्माण साइटों को बंद करा दिया।

अवैध उद्योगों की पहचान की गई

सरूरपुर और नेकपुर क्षेत्र में आठ अवैध उद्योगों की पहचान की गई है। इन उद्योगों को बंद करने की कार्रवाई के लिए संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

उपायुक्त आयुष सिन्हा ने जिला प्रशासन को वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीरता से कार्य करने के लिए कहा है। निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देशों तथा डस्ट पोर्टल से संबंधित नियमों की पालना करना जरूरी है। निर्माण कार्यों के दौरान धूल के फैलाव को रोकने के लिए निर्धारित नियंत्रण उपाय अपनाना जरूरी है।