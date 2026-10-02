फरीदाबाद: ट्रक के इंजन में दिखा 6 फीट लंबा अजगर, पेट्रोल पंप पर मचा हड़कंप; 40 मिनट में किया रेस्क्यू

निभा रजक, फरीदाबाद। फरीदाबाद में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सीएनजी भरवाने पहुंचे एक ट्रक के इंजन के अंदर करीब 6 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया।

लोगों ने तत्काल वन्य एवं प्राणी विभाग को इसकी सूचना देकर मदद मांगी, लेकिन 20 मिनट तक कोई सहायता नहीं मिल सकी। अजगर के इंजन में फंसे होने के कारण ट्रक को आगे लेकर जाना संभव नहीं था।

40 मिनट में रेस्क्यू किया

इसके बाद ड्राइवर समेत मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने सावधानी बरतते हुए अजगर को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद लोगों ने रस्सी की मदद से अजगर को इंजन से बाहर निकाला।

कड़ी मशक्कत से निकाला बाहर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अजगर काफी देर तक ट्रक के इंजन के हिस्से में फंसा रहा। अजगर का पिछला हिस्सा नीचे की ओर था। जिसमें लोगों ने रस्सी बांधी और धीरे-धीरे खींचने का प्रयास किया। फिसलन होने के कारण अजगर को निकालना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद जब अजगर का आधा शरीर बाहर की ओर आ गया तो वह नीचे गिर गया।