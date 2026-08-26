लाडो लक्ष्मी योजना: फरीदाबाद में 55 महिलाएं योजना से बाहर, आधार और PPP में त्रुटियों ने बढ़ाया आर्थिक संकट

निभा रजक, फरीदाबाद। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिलाने वाले दस्तावेज ही महिलाओं के लिए मुसीबत बन गए हैं। आधार कार्ड में जन्मतिथि की गलती, उम्र सत्यापित नहीं होने, आवेदन फार्म में गलत फोटो अपलोड और परिवार पहचान पत्र में आय अधिक दर्ज होने के कारण शहर की 55 महिलाओं को योजना की लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया गया है।

इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वह पिछले कई दिनों से नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही शहर में वर्तमान में 11,390 महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जबकि 500 से अधिक आवेदन अभी भी सत्यापन के कारण पेंडिंग पड़े हैं। जिन महिलाओं के दस्तावेजों में त्रुटि पाई गई, उनका भुगतान रोक दिया गया है। इसमें तकनीकी त्रुटि सामने आई है।

किसी के आधार में उम्र कम दिख रही है, किसी ने फार्म में अपनी जगह किसी और की फोटो लगा दी तो किसी के पीपीपी में वार्षिक आय एक लाख से अधिक दर्ज है। निदेशालय की ओर से ही इन महिलाओं की सूची जारी की गई है।