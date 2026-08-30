फ्लैट मिला, घर नहीं! फरीदाबाद में 8 साल से 500 परिवारों का इंतजार, किस्त कट रही फिर भी बिजली-पानी को तरसे

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, बिजली निगम और बिल्डर की मनमानी के कारण पजेशन मिलने के आठ वर्ष बाद भी 500 से अधिक परिवार अपने फ्लैट में नहीं रह पा रहे हैं।

हर महीने फ्लैट की किस्त कट रही है, लेकिन बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किराये के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। खरीदारों ने जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक, सीएम और पीएमओ से गुहार लगा ली है।



आरडब्ल्यूूए उप प्रधान बलराज सिंह, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा और महासचिव उमेद सहित अन्य ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-70 में सुविधाओं का अभाव है। समस्याओं को लेकर चार जून को समाधान शिविर में अतिरिक्त जिला उपायुक्त अंजली श्रोत्रिया के सामने शिकायत रखी गई थी।

सुनवाई तो हुई, लेकिन समाधान नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट को पूरा कराने और समस्याओं के समाधान के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक, सीएम विंडो और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ईमेल के माध्यम से शिकायत की है। लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही है।

बिल्डर ने नहीं तैयार किया बिजली की आधारभूत ढांचा आरडब्ल्यूए सह सचिव काजल सैनी, दिवेश शर्मा, लीगल एडवाइजर अवधेश कुमार, सूरज गोयल और राम अवतार सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य एमएस फेरस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कराया है।

आरोप है कि कंपनी की ओर से बिजली का आधारभूत ढांचा तैयार नहीं कराया गया है। जिसकी वजह से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त पानी और सीवर की लाइन भी नहीं बिछाई गई है, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है।