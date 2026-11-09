फरीदाबाद में दीवाली पर पटाखों से लगी आग, कई झुग्गियां और दुकानें जलकर राख

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में दीवाली की रात पटाखों के कारण अलग-अलग जगहों पर आग लगी। मेवला महाराजपुर गांव के पास स्थित झुग्गियों में रॉकेट गिरने की वजह से आग लग गई।

स्थानीय लोग आग पर काबू करने का प्रयास करते इतने में आग ने 10 से 12 झुग्गियों को अपने चपेट में लिया। करीब 12 दमकल गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

आग बुझने तक झुग्गियों में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इसी तरह से गाजीपुर में कबाड़ की गोदाम में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए पांच दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची।

आग का कारण किसी जलते हुए पटाखे का आग पर गिरना बताया जा रहा है। वहीं, डबुआ चौक के पास साइकिल दुकान में आग लगी। पुलिस के अनुसार, किसी भी आग की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।