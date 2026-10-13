मेट्रो यात्रियों के लिए अलर्ट, कभी भी बंद हो सकते हैं स्टेशन के गेट; DMRC ने जारी की एडवाइजरी

सुधीर बैसला, फरीदाबाद। दिल्ली एवं एनसीआर में मेट्रो यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए इन दिनों सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से सोमवार शाम को नई एडवाइजरी जारी की है कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क के स्टेशन कभी बंद, कभी चालू हो रहे हैं।

डीएमआरसी प्रवक्ता हिमांशु के मुताबिक हम नहीं जानते, गृह मंत्रालय की ओर से कब आदेश आ जाएं कि कोई गेट बंद करना है। स्थिति यही है कि सुरक्षा कारणों से मेट्रो स्टेशनों पर अस्थायी तौर पर गेट बंद व खुल रहे हैं, तो यात्रियों को पूरी जानकारी लेकर यात्रा करनी चाहिए।

मेट्रो यात्रा से पहले अपडेट लेने की सलाह डीएमआरसी की तरफ से यात्रियों के लिए जारी गाइडलाइन में निर्देश दिया गया है कि वे मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट, एक्स और लिंक्डइन पर अपडेट लेते रहें। स्मरण रहे, फरीदाबाद-पलवल से वायलेट लाइन पर रोजाना करीब 4.5 लाख यात्री दिल्ली आते-जाते हैं। इनमें नौकरीपेशा लोग, छात्र, दिल्ली में खरीदारी करने वाले और व्यवसायी वर्ग शामिल हैं। सुरक्षा कारणों से बंद हो रहे स्टेशन बता दें, दिल्ली में इन दिनों सीजेपी व विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था बहाली में लगी हुई हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारी मेट्रो रेल नेटवर्क का किसी तरह गलत फायदा न उठाएं, इसीलिए संवेदनशील स्थानों पर कुछ मेट्रो स्टेशनों के गेट अस्थायी तौर पर बंद व खोले जा रहे हैं।