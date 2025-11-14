Delhi Blast: अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की हुई पैमाइश, प्रदेश सरकार के आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सभी एजेंसियों की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट की टीम ने पैमाइश शुरू कर दी। करीब एक घंटे तक टीम ने पैमाइश के साथ प्रबंधन से रिकाॅर्ड भी तलब किया।

यूनिवर्सिटी की जमीन पर मस्जिद का निर्माण बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के जमीन की पैमाइश करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। टीम की ओर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी सारा रिकाॅर्ड मांगा गया है। अब टीम पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजेगी। सरकार के निर्देशानुसार, कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी की जमीन पर मस्जिद का निर्माण भी किया गया है।

यूनिवर्सिटी से अभी तक चार गिरफ्तार बता दें कि यूनिवर्सिटी से अभी तक चार लोगों को एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। इसमें डाॅ. मुजम्मिल, डाॅ. उमर नबी बट, डाॅ. शाइन और एचआर का काम देख रहे जमील को गिरफ्तार किया गया है। यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर डाॅ. निसार फिलहाल फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।