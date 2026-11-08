बल्लभगढ़ बना देश का सबसे प्रदूषित शहर, उद्योग और धूल से हवा जहरीली

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। तमाम दावों और प्रयासों के बाद भी बल्लभगढ़ से प्रदूषण स्तर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर 411 और फरीदाबाद में पीएम 10 का स्तर 337 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रहा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बल्लभगढ़ में चल रहे निर्माण कार्य और चारों तरफ फैले हुए उद्योग हवा को अधिक जहरीला बना रहे हैं। इसके साथ कूड़े में आग की वजह से भी हवा जहरीली हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जगह-जगह छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन इस छिड़काव का असर नहीं दिख रहा है। प्रदूषण स्तर के मामले में बल्लभगढ़ ने नोएडा और दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है।

धूल पर नहीं हो रहा पर्याप्त छिड़काव निर्माण स्थलों पर उड़ने वाली धूल आसपास के इलाकों की हवा को प्रभावित कर रही है। शहर की सड़कों और किनारों पर धूल जमा रहती है। नियमित सफाई और धूल नियंत्रण के इंतजाम पर्याप्त नहीं होने से वाहनों के गुजरने पर धूल हवा में फैलती है।