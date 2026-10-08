फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मैनेजर के दोनों हत्यारोपित गिरफ्तार, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोचा; पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ में सेक्टर 64 चौराहे के पास इलेक्ट्रिक कंपनी के सीनियर मैनेजर की चाकू से वार कर हत्या करने वाले आरोपित नवीन और जतिन को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है।

पुलिस तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। मृतक मैनेजर लक्ष्मण के स्वजन लगातार पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे इसलिए पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था देर रात पुलिस ने दोनों आरोपितों के पैर में गोली मारी है।