बल्लभगढ़ आरओबी का होगा सात लेन विस्तार, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू; केंद्रीय मंत्री ने मांगी जानकारी

राजमार्ग के आरओबी को सात लेन बनाने की योजना लंबे समय से विचाराधीन है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। यदि यह योजना पूरी हो जाए तो लोगों को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। - राजीव गोयल

सात लेन पुल बन जाने के बाद छह लेन पर सीधे वाहनों का आवागमन हो जाएगा। एक सर्विस लेन होगी, जिससे आटो व दो पहिया वाहन आ-जा सकेंगे। इससे मेन छह लेन पर ट्रैफिक को निकलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। - पिंटू

जब राजमार्ग के आरओबी को सात लेन बनाया जाएगा, तभी यहां पर मंडी के लिए भी यू-टर्न बनाया जाएगा। ताकि किसानों को मंडी में अनाज लेकर आने-जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। - धीरज सिंह, परियोजना निदेशक एनएचएआई

राजमार्ग के आरओबी को सात लेन बनाने के लिए निजी भू-स्वामियों से भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल राजमार्ग मंत्रालय ने ए लिख कर योजना के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। यह जानकारी जल्दी ही दे दी जाएगी और इसके बाद योजना पर डी लिख दिया जाएगा और भूमि का अवार्ड घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया के साथ-साथ ही टेंडर लगाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अवार्ड होने के तुरंत बाद आरओबी को सात लेन बनाने की योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इस योजना के धरातल पर उतरने में मात्र तीन से चार महीने समय शेष लगेगा। - कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री