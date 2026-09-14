बल्लभगढ़ आरओबी का होगा सात लेन विस्तार, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू; केंद्रीय मंत्री ने मांगी जानकारी
राष्ट्रीय राजमार्ग पर बल्लभगढ़ के रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को सात लेन बनाने की योजना शुरू हो गई है, जिसके लिए निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।
HighLights
बल्लभगढ़ रेलवे ओवरब्रिज को सात लेन में विस्तारित करने की योजना।
निजी भू-स्वामियों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से जारी।
ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी।
सुभाष डागर, बल्लभगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग के रेलवे पुल को सात लेन बनाने की योजना है। इसे लेकर निजी भू-स्वामियों से भूमि खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को लेकर कुछ जानकारी मांगी है। यह जानकारी जल्दी ही मंत्रालय को दे दी जाएगी। इस प्रक्रिया की गति को तेज करने में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल विशेष भूमिका निभा रहे है। वह खुद इस मामले में रूचि ले रहे हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग को आगरा से लेकर दिल्ली तक 10 लेन बनाया जा चुका है। छह लेन मेन मार्ग और दो-दो लेन दोनों साइड में सर्विस लेन बनाई गई हैं। अब वाहनों को आगरा से बल्लभगढ़ तक आने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जब ट्रैफिक बल्लभगढ़ आरओबी पर पहुंचता है यह सिर्फ चार लेन बना हुआ है।
दिल्ली से मथुरा और मथुरा से दिल्ली जाने पर ट्रैफिक जाम की समस्या
इसकी वजह से दिल्ली से मथुरा और मथुरा से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को जाम का सामना करना पड़ता है। खासतौर सुबह-शाम ट्रैफिक जाम की स्थित होती है। क्योंकि इसी समय फरीदाबाद के उद्योगों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी होती है। लोगों को घरों को लौटने की जल्दी होती है।
केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर ने पुल पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए इसे चार से सात लेन बनाने की योजना स्वीकृत कराई है। यहां पर पुल को सात लेन बनाने के लिए एनएचआइ के पास भूमि कम है। इसलिए निजी भू-स्वामियों से यहां पर भूमि खरीदने की योजना है। इस प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है।
राजमार्ग के आरओबी को सात लेन बनाने की योजना लंबे समय से विचाराधीन है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। यदि यह योजना पूरी हो जाए तो लोगों को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। - राजीव गोयल
सात लेन पुल बन जाने के बाद छह लेन पर सीधे वाहनों का आवागमन हो जाएगा। एक सर्विस लेन होगी, जिससे आटो व दो पहिया वाहन आ-जा सकेंगे। इससे मेन छह लेन पर ट्रैफिक को निकलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। - पिंटू
जब राजमार्ग के आरओबी को सात लेन बनाया जाएगा, तभी यहां पर मंडी के लिए भी यू-टर्न बनाया जाएगा। ताकि किसानों को मंडी में अनाज लेकर आने-जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। - धीरज सिंह, परियोजना निदेशक एनएचएआई
राजमार्ग के आरओबी को सात लेन बनाने के लिए निजी भू-स्वामियों से भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल राजमार्ग मंत्रालय ने ए लिख कर योजना के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। यह जानकारी जल्दी ही दे दी जाएगी और इसके बाद योजना पर डी लिख दिया जाएगा और भूमि का अवार्ड घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया के साथ-साथ ही टेंडर लगाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अवार्ड होने के तुरंत बाद आरओबी को सात लेन बनाने की योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इस योजना के धरातल पर उतरने में मात्र तीन से चार महीने समय शेष लगेगा। - कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री
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