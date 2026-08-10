नकली टाटा चाय का बड़ा खेल उजागर, फरीदाबाद में तीन दुकानों पर छापामारी; 387 पैकेट जब्त

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एनआइटी की टीम ने बल्लभगढ़ के मेन बाजार में तीन दुकानों पर छापामारी कर टाटा ब्रांड की चाय के 387 संदिग्ध पैकेट बरामद किए हैं।

शिकायत के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने दुकानों से अलग-अलग पैकिंग में चाय के पैकेट कब्जे में लिए हैं। प्रारंभिक शिकायत में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कॉपीराइट और ब्रांड का अवैध इस्तेमाल कर नकली टाटा प्रीमियम टी बेचने का आरोप लगाया गया है।