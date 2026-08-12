चरखी दादरी जिले के बाढड़ा में SIR को लेकर SDM ने की बैठक, राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होने के बाद अब प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

इन मतदाताओं को नोटिस से संबंधित कागजात बीएलओ को जमा करवाने हैं। इस कार्य में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। ऐसे में सभी इस कार्य में सहयोग करें।

एसडीएम बाढड़ा आशीष सांगवान ने एसआइआर के दूसरे चरण के तहत किए जा रहे कार्य को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है और इस कार्य में मतदाताओं के साथ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग बेहद जरूरी होता है।