चरखी दादरी जिले के बाढड़ा में SIR को लेकर SDM ने की बैठक, राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग
एसडीएम बाढड़ा आशीष सांगवान ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ...और पढ़ें
HighLights
एसडीएम बाढड़ा ने एसआईआर के दूसरे चरण पर की बैठक
त्रुटिरहित मतदाता सूची के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा
मतदाताओं को नोटिस का जवाब बीएलओ को देना होगा
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत फोटोयुक्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होने के बाद अब प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
इन मतदाताओं को नोटिस से संबंधित कागजात बीएलओ को जमा करवाने हैं। इस कार्य में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। ऐसे में सभी इस कार्य में सहयोग करें।
एसडीएम बाढड़ा आशीष सांगवान ने एसआइआर के दूसरे चरण के तहत किए जा रहे कार्य को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है और इस कार्य में मतदाताओं के साथ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग बेहद जरूरी होता है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया गया है और उसके बाद मिलान नहीं हुए मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नोटिस प्राप्त करने वाले संबंधित मतदाता को अपने जवाब में पात्रता के कागजात बीएलओ को जमा करवाने हैं। केवल विशेष परिस्थिति में ही मतदाता को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। नोटिस का जवाब ऑनलाइन भी दिया जा सकता है।