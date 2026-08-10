एसआईआर का असर: उत्तर प्रदेश में घटेंगे 4-5 हजार पोलिंग बूथ, चुनाव खर्च में होगी बड़ी बचत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद प्रदेश में कम हुए करीब 2.04 करोड़ मतदाताओं के बाद अब इसका असर पोलिंग बूथों की संख्या में पड़ने जा रहा है। प्रदेश में इस समय 13.40 करोड़ मतदाता हैं।

मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी का असर वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव में पोलिंग बूथों की संख्या में दिखाई देगा। चुनाव से पहले बूथों के पुनर्गठन की कवायद शुरू हो गई है और करीब चार से पांच हजार पोलिंग बूथ कम होने की संभावना है। बूथ घटने से चुनाव खर्च में भी कमी आएगी।

पोलिंग पार्टियां कम लगानी पड़ेंगी और पुलिस व केंद्रीय बलों की तैनाती अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। राजनीतिक दलों को भी प्रबंधन में आसानी होगी। वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव में प्रदेश में करीब 15.02 करोड़ मतदाता थे और 1.74 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे। उस समय एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की व्यवस्था थी। वहीं, वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 15.41 करोड़ हो गई थी, लेकिन उस समय एक पोलिंग बूथ पर 1500 मतदाताओं की सीमा रखे जाने के कारण बूथों की संख्या करीब 1.62 लाख थी। वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव में एक बार फिर एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की व्यवस्था लागू होगी। एसआईआर के बाद फिलहाल मतदाताओं की संख्या 13.40 करोड़ रह गई है, लेकिन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बाद इसमें फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है।