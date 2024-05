PM Modi in Haryana: 'इंडी गठबंधन का फूट गया ढोल...', भिवानी में पीएम मोदी ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ

डिजिटल डेस्‍क, भिवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Haryana) आज हरियाणा दौरे पर हैं। पीएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर भिवानी में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि देश की जनता इंडी गठबंधन के इरादों को पहले ही समझ चुकी है।

#WATCH | PM Narendra Modi in his address at a public gathering in Haryana's Bhiwani, says, "The people of the country have already understood the intentions of the INDI alliance, that is why this is their condition. The drum of the INDI alliance has burst in just 5 phases and you… pic.twitter.com/2uFBj6SaOe