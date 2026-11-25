जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। चरखी दादरी जिले के गांव महराणा में गेट के बाहर भैंस के गोबर करने को लेकर उपजा विवाद व्यक्ति की हत्या तक पहुंच गया। विवाद में घायल मनोज (37) सोमवार को रोहतक पीजीआइ में जिंदगी की जंग हार गया।

वहीं हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वजनों ने रातभर धरना दिया जबकि 18 घंटे तक शव धरनास्थल पर ही रखा। मंगलवार सुबह 11 बजे विधायक उमेद पातुवास ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर पुलिस प्रशासन से आश्वासन दिलाकर रोड जाम खुलवाया।

बता दें कि गांव महराणा में एक मकान के गेट के बाहर भैंस के गोबर करने पर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था। 20 नवंबर को दिन के समय मामला शांत हो गया था, लेकिन इसी रंजिश को लेकर रात के समय आरोपित पक्ष के लोगों ने मनोज पर हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सोमवार को पीजीआइ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

इसके बाद ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। ग्रामीण एंबुलेंस सहित शव को लेकर दादरी-सेहलंगा रोड पर पहुंचे और वहां शाम पांच बजे जाम लगा दिया। मामले में पांच नामजद सहित अन्य लोगों पर भी हमले के आरोप हैं। मनोज की मौत के बाद ग्रामीणों ने सभी आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। पुलिस ने रात को आश्वासन भी दिया कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे।

दो डीएसपी व सीआइए टीम डटी रही धरनास्थल पर मंगलवार सुबह डीएसपी हैडक्वार्टर धीरज कुमार, डीएसपी साहिल ढिल्लो, सीआइए इंचार्ज कप्तान सिंह सहित गुप्तचर विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप था कि मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से तीन को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया।