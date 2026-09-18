'छाती में गोली मारेंगे!' हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की रेंज रोवर पर फायरिंग, गैंगस्टर्स हैरी बॉक्सर ने ली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, भिवानी। हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की घर के बाहर खड़ी रेंज रोवर गाड़ी पर फायरिंग की गई है। अच्छी बात ये रही कि सिंगर दिलेर खरकिया उस समय गाड़ी में नहीं थी।। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पता चला कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था। फायरिंग के बाद ही सोशल मीडिया पर अनिल पंडित नाम से पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है।

पोस्ट में लिखा कि इस फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु सोनीपत, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू और अनिल पंडित लेते हैं। या तो हमारी कॉल का जवाब दो, नहीं तो तेरी छाती में गोली मारी जाएगी। 9 साल की उम्र से कर रहे काम बता दें कि दिलेर खरकिया सिंगर, एक्टर और माडल है। उनके पिता मशहूर रागनी कलाकार राजेंद्र खरकिया है। पिता से प्रेरित होकर ही 9 साल की उम्र में ही दिलेर ने रागनी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया था। 2018 में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। लीलो चमन, मोटो, जूती काली, हाईकोर्ट, कबूतरी, आलू मटर उनके हिट गाने रहे।