जागरण संवाददाता, भिवानी। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के होनहार ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो कि युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। गांव बेरला के साधारण परिवार में जन्मे गजेश मेहरा ने सात समंदर पार अपनी मेहनत का परचम लहराया।

गजेश ने लंदन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (आईटी) में मेरिट हासिल कर परिवार, गांव, जिला और प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की लगन, अनुशासन और माता-पिता के संस्कारों की कहानी है।

उन्होंने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए लंदन का रुख किया। वहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईटी जैसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में मास्टर्स के दौरान मेरिट हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की है।