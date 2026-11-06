अमेरिका में हार्ट अटैक से हरियाणा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का निधन, पैतृक गांव में शोक की लहर

संवाद सहयोगी, बाढ़डा (भिवानी)। जिले के गांव सिरसली निवासी साफ्टवेयर इंजीनियर सुंदर सिंह फोगाट का अमेरिका के शिकागो में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही गांव सिरसली सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अमेरिका स्थित उनके पैतृक निवास पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान उनके 18 वर्षीय बेटे ने हीटर विधि से बटन दबाकर पिता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई।

विदेश में रह रहे परिवार के लिए यह बेहद भावुक क्षण रहा। स्वजनों के अनुसार सुंदर सिंह फोगाट का अस्थि कलश आठ या नौ नवंबर को अमेरिका से गांव सिरसली लाया जाएगा। इसके बाद गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी में विधि-विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। उनके निधन से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है।