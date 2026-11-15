हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगा 3 लाख का अनुदान, योजना के लिए कैसे करें अप्लाई?

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। वर्ष 2026-27 के लिए पात्र किसान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत 45 हार्स पावर या इससे अधिक क्षमता का ट्रैक्टर खरीदने पर तीन लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।



कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. राजेश सिहाग ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान का हरियाणा निवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना भी जरूरी है। परिवार पहचान पत्र के तहत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम दर्ज कृषि भूमि को भी इसके लिए मान्य किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट एग्री हरियाणा डाट जीओवी डाट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ड्रा के माध्यम से करेगी। चयन के बाद ट्रैक्टर खरीदने और उसका भौतिक सत्यापन होने पर अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए बैंक खाता मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है।