हरियाणा रोडवेज में दीपावली का डबल धमाका, 43 ड्राइवर बने यार्डमास्टर; 797 कंडक्टरों को मिला प्रमोशन का तोहफा

सुरेश मेहरा, भिवानी। दीवाली के इस पावन पर्व पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए खुशियों की बड़ी सौगात आई है। विभाग ने चालकों और परिचालकों की पदोन्नति के एक साथ आदेश जारी किए हैं।

इससे रोडवेज कर्मियों और उनके परिवारों में दीवाली का जश्न दोगुना हो गया है। राज्य परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रदेश भर के 43 चालकों को पदोन्नत कर यार्ड मास्टर (पे-स्केल 9300-34800 3600 जीपी / एफपीएल-6 बनाया गया है। इसके साथ ही परिचालक वर्ग से भी 797 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है।

डिपो-वाइज यार्ड मास्टर पदोन्नति सूची जींद, यमुनानगर: 4-4 चालक

भिवानी, झज्जर, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद: 3-3 चालक

करनाल, दिल्ली, कैथल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, नूंह, पंचकूला: 2-2 चालक

पानीपत, चरखी दादरी, नारनौल, पलवल, रेवाड़ी, फतेहाबाद: 1-1 चालक डिपो-वाइज परिचालक बने सब इंस्पेक्टर : सोनीपत: 62

हिसार: 59

भिवानी: 51

कैथल, जींद: 48-48 प्रत्येक

रोहतक: 44

पानीपत: 41

झज्जर, सिरसा: 39-39 प्रत्येक

अंबाला: 34

फतेहाबाद: 33

करनाल, कुरुक्षेत्र: 31-31 प्रत्येक

यमुनानगर: 27

पंचकूला, चरखी दादरी: 26-26

चंडीगढ़: 24

दिल्ली: 23

फरीदाबाद: 18

गुरुग्राम: 14

पलवल: 11

रेवाड़ी: 9

आईएसबीटी दिल्ली: 8

नारनौल: 7

नूंह: 6 दीवाली पर दोहरा उपहार विभागीय नियमों के तहत चालकों को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा गया है। दीवाली के ठीक मौके पर मिले इस बंपर प्रमोशन से रोडवेज कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है, जिससे इस बार का त्योहारी सीजन कर्मचारियों के लिए बेहद यादगार बन गया है।

कर्मचारी नेता प्रदीप दुग्गल, अनिल नागर, जेपी वशिष्ठ आदि ने कहा कि चालक परिचालकों को प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार था। अब प्रमोशन दिया है और वह भी दीवाली के त्योहार पर खुशखबरी मिलना त्योहार की खुशी बढ़ा देता है।