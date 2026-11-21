जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के लोहारू रोड स्थित कृषि विभाग कार्यालय में महिला कृषि विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने और जातिसूचक शब्द कहने के मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला कार्यालय में ही महिला कृषि विकास अधिकारी को जमीन पर पटककर और उनके पेट पर बैठकर थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है।

अहम बात यह है कि आरोपित महिला ने महज पांच सैकेंड में ही महिला कृषि विकास अधिकारी को पांच थप्पड़ जड़ दिए। शिकायत के आधार पर सिटी थाना पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महेंद्रगढ़ जिला के सतनाली निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह चरखी दादरी में कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वह 16 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे लोहारू रोड स्थित कृषि विभाग कार्यालय में अपने काम में व्यस्त थी। उसी दौरान झोझू कलां निवासी महिला एक अन्य महिला के साथ कार्यालय पहुंची।

महिला कृषि विकास अधिकारी का आरोप है कि दोनों ने उनके साथ कहासुनी शुरू कर दी और गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्द कहे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे चोटें भी आई। महिला अधिकारी का आरोप है कि मारपीट के दौरान दूसरी महिला, जो वकील बताई गई है, उसने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल अस्पताल ले जाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

सुरक्षा पर उठाए सवाल महिला अधिकारी ने घटना को लेकर कार्यालय में सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि सरकारी कार्यालय के भीतर ही महिला अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर उनकी सुरक्षा कहां सुनिश्चित होगी। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने उनके बारे में जानकारी आरोपित महिलाओं तक पहुंचाई हो सकती है। उनका कहना है कि घटना के दौरान कार्यालय में स्टाफ सदस्य मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने का प्रयास नहीं किया और सभी तमाशबीन बने रहे।