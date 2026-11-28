जागरण संवाददाता, चरखी दादरी/बाढड़ा। बाढड़ा उपमंडल के गांव काकड़ोली हट्टी गांव में खेतों में मकान बनाकर रह रहे दंपती की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई।

वारदात का कारण जमीनी विवाद है और हत्या का आरोप मृतक सुंदर सिंह 50 के बड़े भाई व उसके स्वजनों पर है। आरोपित परिवार मकान को ताला लगाकर फरार चल रहा है।

बता दें कि काकड़ोली हट्टी निवासी किसान जगमाल सिंह खेत में मकान बनकार परिवार सहित रहता है। उनके दो बेटे हैं जिनमें मृतक सुंदर छोटा व शमशेर बड़ा बेटा है। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ खेत के मकान में ही रहते थे।