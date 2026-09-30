क्या अपनी मर्जी से मनीषा ने की थी आत्महत्या? CBI रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर, पिता ने की दोबारा जांच की मांग

जागरण संवाददाता, भिवानी। प्ले स्कूल की शिक्षिका ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा मौत मामले में सीबीआइ की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मनीषा के पिता संजय ने कोर्ट में विरोध याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं।

याचिका में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट की खामियां भी गिनाई हैं। सीबीआइ ने मनीषा की मौत को सुसाइड माना था, जबकि मनीषा के पिता संजय इसको हत्या कह रहे हैं। अब इस याचिका पर कोर्ट में 14 अक्टूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत में सुनवाई होगी।

मनीषा ने अपनी मर्जी से कीटनाशक खाकर आत्महत्या की थी मृतका के पिता संजय कुमार ने विरोध याचिका में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर मामले की दोबारा गहन जांच करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जांच में गंभीर चूकें की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में गलत तरीके से यह नतीजा निकाला कि मनीषा ने अपनी मर्जी से कीटनाशक खाकर आत्महत्या की।