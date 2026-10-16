सीबीएलयू में बी फार्मेसी की 20 सीटों पर दाखिले का सुनहरा मौका, आवेदन आज से शुरू

जागरण संवाददाता, भिवानी। चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय भिवानी में बी फार्मेसी पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 की रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू होगी।

विश्वविद्यालय के औषधीय विज्ञान विभाग ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क जमा करवा सकेंगे। इस काउंसलिंग के माध्यम से कुल 20 रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के चेयरमैन प्रो. नितिन बंसल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, रिक्त सीटों में एआईसी की तीन, एचओजीसी की सात, एससी की एक, एससी एफएफ की एक, बीसी की एक, पीएच की दो, टीएफडब्ल्यू की तीन और ईडब्ल्यूएस की दो सीटें शामिल हैं। सीटों की संख्या लेफ्ट आउट होने की स्थिति में बढ़ सकती है।

इस प्रकार रहेगा काउंसलिंग शेड्यूल आवेदन जमा होने के बाद 23 अक्टूबर को शाम पांच बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इंटर-से-मेरिट और रैंक जारी की जाएगी। इसके बाद 27 अक्टूबर को आरक्षित श्रेणियों की उप-श्रेणियों को मुख्य श्रेणी में मर्ज करने के बाद काउंसलिंग होगी।

28 अक्टूबर को सभी आरक्षित श्रेणियों को मर्ज करके बिना आरक्षण के इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग करवाई जाएगी। दोनों दिन अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। वहीं, 30 अक्टूबर को ओपन काउंसलिंग होगी और विभाग के नोटिस बोर्ड पर मेरिट लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी। इस दिन भी रिपोर्टिंग का समय सुबह 11 बजे तक रहेगा और मेरिट लिस्ट दोपहर 1:30 बजे तक प्रदर्शित की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपये शुल्क आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपये और हरियाणा के सभी आरक्षित वर्गों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर विभाग कार्यालय, कमरा नंबर 402, हरगोबिंद खुराना भवन, प्रेम नगर में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाना होगा।