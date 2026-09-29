करोड़ों की रकम कई हाथों से होकर गुजरी, भिवानी CBLU में एडवांस पेमेंट का बड़ा खेल, ऑडिट में खुला राज

नवनीत शर्मा, जागरण भिवानी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपये के एडवांस भुगतान का मामला अब सिर्फ निर्माण एजेंसी वैपकोस लिमिटेड तक सीमित नहीं हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 की आडिट जांच में सामने आया है कि विश्वविद्यालय ने अलग-अलग कार्यों के लिए अपनी शाखाओं, अधिकारियों, शिक्षकों और बाहरी एजेंसियों को भी बड़ी रकम एडवांस के रूप में जारी की। अब इन रकमों के उपयोग, समायोजन और शेष राशि की स्थिति का रिकार्ड खंगाला जा रहा हैं।

इससे विश्वविद्यालय की एडवांस राशि जारी करने और उसके बाद निगरानी की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि जिन कार्यों के लिए राशि जारी की गई, उनमें से कुछ के दस्तावेज और समायोजन रिकार्ड आडिट के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं हो सके।

बाहरी एजेंसियों को भी करोड़ों की राशि आडिट में विश्वविद्यालय की ओर से अन्य विभागों और एजेंसियों को किए गए भुगतान पर भी सवाल उठाए गए हैं। एनएचएआइ को वाटर पाइपलाइन और टायलेट निर्माण के लिए 3.04 करोड़ रुपये का एडवांस दिया गया।

बिजली निगम भिवानी को स्ट्रीट लाइन के लिए चार लाख रुपये, एचयूडी हिसार को 125 मीटर हाई-वोल्टेज लाइटिंग के लिए 36.76 लाख रुपये और सर्विंटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लिफ्ट की छह माह की एएमसी के लिए 1.56 लाख रुपये का भुगतान किया गया।