हरियाणा में दूध-दही खाने वालों का हो रहा दिल कमजोर, रोजाना जा रही 33 जानें; अकेले यमुनानगर में 18 हजार मौतें

सोमदत्त शर्मा, करनाल। दूध-दही के खाने और शरीर से हट्टे कट्टे हरियाणा के लोगों का दिल अब कमजोर होने लगा है। हरियाणा में हर दिन औसतन 33 लोगों की जान हृदय से संबंधित बीमारी के चलते जा रही है।

सबसे खतरनाक स्थिति उत्तर प्रदेश के साथ लगते यमुनानगर जिले में है। यहां रोजाना औसतन सात लोगों की जान हृदय संबंधित बीमारियों से जा रही है। सात साल में हरियाणा में 85 हजार से अधिक मौत इस बीमारी से हुई हैं, जबकि अकेले यमुनानगर में 18 हजार से अधिक मौत दर्ज की गई हैं।

इसके विपरीत फरीदाबाद और करनाल के लोगों को दिल काफी मजबूत है। यहां पर सात साल में मौत का आंकड़ा 400 से भी कम है। करनाल में 325 और फरीदाबाद में 278 की मौत दर्ज की है। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा खुलासा प्रदेश में हृदय से संबंधित बीमारी से मौत के ये चौंकाने वाले आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अप्रैल 2019 से मार्च 2026 तक के आंकड़े हरियाणा विधानसभा के पटल पर रखे हैं।