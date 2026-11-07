भिवानी में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी-कनीना मार्ग पर गांव मौड़ी के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक शुक्रवार देर शाम को बाइक पर सवार होकर दादरी से घर लौट रहे थे। उसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गए। शनिवार को चरखी दादरी सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

पुलिस को दी शिकायत में गांव मकड़ाना निवासी योगेश ने बताया कि उसके पिता विक्रम चरखी दादरी स्थित श्री श्याम सोफा हाउस में काम करते थे। शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे वह दुकान से काम खत्म कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जब वह सीबीएस स्कूल के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।