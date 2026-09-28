Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

एक बेटा CID में इंस्पेक्टर, दूसरा पीटीआई, भिवानी के स्वर्गीय ठाकुर तेजपाल सिंह की अमर धरोहर 

By Suresh Mehra Edited By: Hema Devi
Published: Mon, 28 Sep 2026 02:17 PM (IST)

भिवानी में विनोद पिंकू अपने दिवंगत पिता ठाकुर तेजपाल सिंह के संस्कारों से प्रेरित होकर समाज सेवा, शिक्षा, खेल और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित हैं।

स्वर्गीय ठाकुर तेजपाल सिंह को बेटों की भावुक श्रद्धांजलि।

स्वर्गीय ठाकुर तेजपाल सिंह को बेटों की भावुक श्रद्धांजलि।

HighLights

  1. पिता ठाकुर तेजपाल सिंह की शिक्षाओं से मिली प्रेरणा

  2. विनोद पिंकू समाज सेवा, शिक्षा, खेल, पर्यावरण को समर्पित

  3. 'बदलाव की पाठशाला' से बच्चों, युवाओं को शिक्षा-खेल अवसर

जागरण संवाददाता, भिवानी। पिताजी आपकी शिक्षाएं आज भी हमें सामाजिक सेवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आप किसान रहे सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी रहे।

अपना पूरा जीवन समाजसेवा, खेल, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों के लिए समर्पित किया। उनके विचार और संस्कार आज भी उनके लिए प्रेरणास्रोत हैं।
पिताजी स्वर्गीय ठाकुर तेजपाल सिंह 24 अगस्त 2025 को अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के चरणों में विलीन हो गए।

आप भले हमारे बीच नहीं हो पर आपकी शिक्षाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आपके सामाजिक सरोकारों और सेवा भावना को आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है।

आपने हमेशा युवाओं को सकारात्मक दिशा देने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और समाज के हित में कार्य करने पर जोर दिया। आपकी शिक्षाओं चलते भाई सुनील सीआइडी में इंस्पेक्टर हैं और मैं खुद शारीरिक शिक्षक हूं।

यह भी पढ़ें- 2 से 8 अक्टूबर तक बिना टिकट करें चिड़ियाघर की सैर, हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा

आपके संस्कारों से प्रेरित होकर ‘बदलाव की पाठशाला’ के माध्यम से स्कूली बच्चों, ग्रामीण युवाओं और देश के होनहार खिलाड़ियों को शिक्षा एवं खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित रखना नहीं, बल्कि शिक्षा एवं खेल से रोजगार तक की दिशा में अवसर उपलब्ध करवाना है। आप आज भी सूक्षम रूप में ही सही हमारे साथ हैं। हम आपको कोटि-कोटि नमन करते हैं। यह संकल्प भी लेते हैं आपका नाम रोशन करते रहेंगे।

यह भी पढ़ें- हरियाणा में वोट नहीं, सत्ता चोरी हुई...गरजे दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला