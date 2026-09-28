एक बेटा CID में इंस्पेक्टर, दूसरा पीटीआई, भिवानी के स्वर्गीय ठाकुर तेजपाल सिंह की अमर धरोहर 

जागरण संवाददाता, भिवानी। पिताजी आपकी शिक्षाएं आज भी हमें सामाजिक सेवा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आप किसान रहे सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी रहे।

अपना पूरा जीवन समाजसेवा, खेल, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों के लिए समर्पित किया। उनके विचार और संस्कार आज भी उनके लिए प्रेरणास्रोत हैं।

पिताजी स्वर्गीय ठाकुर तेजपाल सिंह 24 अगस्त 2025 को अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के चरणों में विलीन हो गए।