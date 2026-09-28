हरियाणा में वोट नहीं, सत्ता चोरी हुई...गरजे दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला

पोपीन पंवार, यमुनानगर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को यमुनानगर में आयोजित विरोध प्रदर्शन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में वोट नहीं, सत्ता की चोरी हुई है। लोकतंत्र और मताधिकार बचाने के लिए कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ाई लड़ेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लघु सचिवालय के सामने सरकार का पुतला भी फूंका।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह लड़ाई किसी चुनाव को जीतने या हारने की नहीं, बल्कि देश के पवित्र संविधान और आम नागरिक के मतदान के अधिकार को बचाने की है। जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर ‘झूठ, फूट और लूट’ के तीन सिद्धांतों पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है तथा धर्म और जाति के नाम पर समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है। देश की बहुमूल्य संपत्तियां चुनिंदा बड़े उद्योगपति घरानों को सौंपी जा रही हैं। यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री और विधायक अवैध कालोनियां काटकर और माइनिंग में अपनी हिस्सेदारी तय कर अपनी जेबें भर रहे हैं, जबकि आम जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है।

विधानसभा चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने यह सच्चाई रखी है कि हरियाणा में जनभावना कांग्रेस के पक्ष में और बदलाव के लिए थी। लेकिन भाजपा ने साम, दाम, दंड, भेद, काले धन के बेतहाशा इस्तेमाल और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से सत्ता चुराने का काम किया है। मुख्यमंत्री के बयान पर कसा तंज हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मतगणना से पहले दिए गए बयान सब इंतजाम कर लिए हैं’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणवी बोली में इसका सीधा मतलब जुगाड़ करना होता है।

पोस्टल बैलेट के आंकड़ों पर उठाए सवाल हुड्डा ने कहा कि 2004 से 2019 तक के इतिहास में जिस दल ने पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाई, उसी की सरकार बनी। इस बार भी 75 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पोस्टल बैलेट में आगे थी और मतगणना की शुरुआत में भारी बढ़त पर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह 10 बजे के बाद अचानक खेल रचा गया।

मत प्रतिशत बढ़ने पर भी सवाल हुड्डा ने कहा कि मतदान के दिन रात 12 बजे तक जो मतदान 61 प्रतिशत दर्ज हुआ था, वह 36 घंटे बाद अचानक बढ़कर 68 प्रतिशत कैसे हो गया। इसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह सामने रखा है कि वोट चोरी का मामला केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों और लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के आरोप सामने आए हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह लड़ाई लड़ेगी।