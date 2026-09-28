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भिवानी में पेड़ पर काली थैली में लटक रहा था 1 दिन का बच्चा, रोने की आवाज सुन उमड़ी भीड़

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Mon, 28 Sep 2026 08:37 AM (IST)

भिवानी की बिजली बोर्ड कॉलोनी में एक नवजात शिशु (लड़का) पेड़ पर काली थैली में लटका मिला। लोगों ने रोने ...और पढ़ें

बच्चे को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब स्वस्थ है।

बच्चे को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब स्वस्थ है।

HighLights

  1. भिवानी में पेड़ पर काली थैली में मिला नवजात शिशु

  2. रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी

  3. बच्चे को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब स्वस्थ है

जागरण संवाददाता, भिवानी। शहर की बिजली बोर्ड कॉलोनी में सोमवार सुबह एक नवजात शिशु (लड़का) पेड़ पर काली थैली में लटके मिलने से हड़कंप मच गया। कालोनी के लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एंबुलेंस की मदद से नवजात को सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नवजात एक दिन का बच्चा है और उसके शरीर पर जन्म के बाद की नाल भी बंधी हुई थी। फिलहाल बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है।

थैली में लटका मिला नवजात बच्चा

प्रत्यक्षदर्शी एवं बिजली कर्मचारी संघ के प्रधान धर्मवीर भाटी ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे तक मौके पर ऐसा कुछ नहीं था। करीब साढ़े पांच बजे जब कॉलोनी के लोग वहां से गुजरे तो पेड़ पर काली थैली में नवजात लटका हुआ दिखाई दिया और उसकी आवाज सुनाई दे रही थी।

इसके बाद तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई और एंबुलेंस के जरिए बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। धर्मवीर भाटी के अनुसार, बाहर लटके होने के कारण नवजात का शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचाने के बाद उसकी हालत ठीक बताई गई।

बच्चा किसका है अभी नहीं चला पता

उन्होंने बताया कि नवजात लड़का है। उन्होंने कहा कि बच्चे को वहां किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। उन्होंने घटना की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की मांग की है, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के समय वहां कौन-कौन आया था।

बिजली बोर्ड का लोनी में तैनात लाइनमैन राजकुमार ने बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें कालोनी के लोगों से नवजात के बारे में जानकारी मिली। लोगों ने बताया कि एक नवजात थैली में लटका हुआ है और उसकी आवाज आ रही है।

वॉक पर आए लोगों ने दी सूचना

इसके बाद टोल फ्री नंबर पर कॉल कर एंबुलेंस बुलाई गई और बच्चे को सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। राजकुमार के मुताबिक घटना सुबह करीब 5 बजे के बाद की है और नवजात फिलहाल ठीक है।

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