न डीजे का शोर, न मृत्युभोज पर भोज, हरियाणा के गांव का ऐतिहासिक फैसला; पूरे इलाके में हो रही तारीफ

जागरण संवाददाता, भिवानी। समाज में बढ़ती कुरीतियों पर रोक लगाने और नई पीढ़ी को सही दिशा देने के उद्देश्य से न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास स्थित संत कबीर आश्रम में धानक समाज की बैठक हुई।

बैठक में मृत्यु भोज, शादियों में फिजूलखर्ची, युवाओं में बढ़ते नशे और रिलेशनशिप के कारण प्रभावित हो रहे भविष्य सहित कई सामाजिक मुद्दों पर गंभीरता से मंथन किया गया। समाज के लोगों ने एकजुट होकर सामाजिक सुधारों को अपनाने और इन फैसलों को धरातल पर लागू करने का संकल्प लिया।

डॉ. कपूर लडवाल ने बताया कि बैठक में मृत्यु भोज जैसी परंपराओं को बंद करने और शादी-विवाह में अनावश्यक खर्च से बचने पर विशेष जोर दिया गया। इसके बजाय बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य पर धन खर्च किया जाना चाहिए। युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें शिक्षा व सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। समारोहों में डीजे नहीं बजेगा, प्रतिभाओं को मिलेगा सम्मान बैठक में सामाजिक समारोहों में डीजे नहीं बजाने का निर्णय लिया गया। समाज के लोगों का मानना था कि डीजे के कारण कई बार अभद्रता और अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा होती है।