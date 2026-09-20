भिवानी के बहल में भयंकर तबाही! केमिकल टैंकर पलटने के बाद लगी भीषण आग, 30 दुकान-रेहड़ियां जलकर राख

जागरण संवाददाता, भिवानी। बहल के राजगढ़ मार्ग पर शनिवार देर रात करीब साढे 11 बजे एक ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर नाले के पास पलटा तो केमिकल नाले में बहने लगा।

रविवार सुबह करीब आठ बजे पलटे टैंकर को उठाने लगे तो अचानक आग लग गई। आग ने टैंकर के अलावा आसपास की करीब 30 रेहड़ियों व खोखो को भी अपनी चपेट में ले लिया।

केमिकल के कारण नाले में भी आग लग गई। डिस्पोजल तक करीब दो किलोमीटर तक नाले में केमिकल जा चुका था और जहां तक केमिकल गया, वहां तक आग लग गई।

हादसा शनिवार रात करीब साढे़ 11 बजे का है। ज्वलनशील केमिकल से भरा एक टैंकर गुजरात के कांडला से चलकर सोनीपत जा रहा था। जब वह बहल के राजगढ़ मार्ग पर पहुंचा तो अचानक संतुलन बिगड़ने से पलट गया।जिससे उसमे भरा केमिकल वहां बिखर गया।

पास ही नाला था, जिसमें अधिकतर केमिकल गया। रविवार सुबह आठ बजे टैंकर को उठाने के लिए जेसीबी से प्रयास शुरू हुए तो उसमें अचानक आग लग गई। केमिकल में आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।