जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव चांग निवासी 26 वर्षीय अजीत चौहान का शव करीब दो माह बाद चीन से भारत लाया जा रहा है। जहाज पर काम करते समय पांच टन वजनी कंटेनर ऊपर गिरने से अजीत की मौत हो गई थी।

चीन में जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया के चलते शव को भारत लाने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंगलवार रात शव दिल्ली पहुंचेगा और बुधवार को गांव चांग में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान बेटे की मौत से परिवार और गांव में शोक का माहौल है।

अजीत चौहान के चाचा बजरंग ने बताया कि अजीत पिछले करीब चार साल से मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा था। वह जहाज पर इंजीनियर के पद पर तैनात था। 26 सितंबर को वह हांगकांग से चीन गया था। वहां जहाज पर सामान लोड किया जा रहा था।

इसी दौरान दूसरे इंजीनियर ने दो टन वजन उठाने की क्षमता वाली बेल्ट से पांच टन वजनी कंटेनर उठा दिया। अधिक वजन होने के कारण बेल्ट टूट गई और कंटेनर नीचे काम कर रहे अजीत के ऊपर गिर गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।