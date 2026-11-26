जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी शहर स्थित पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने किया।

उन्होंने वाकेशनल एजुकेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को जरूरी जानकारी दी। जिला परियोजना संयोजक अलका की अध्यक्षता में आयोजित रोजगार मेले में 11 कंपनियों ने भाग लिया।

अलका ने कहा कि रोजगारपरक शिक्षा आज समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम प्रभारी एपीसी कर्मवीर सिंह ने बताया कि जिले के 18 स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत वाकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई होती है।

इन स्कूलों से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 62 विद्यार्थी रोजगार के लिए मेले में आए हैं। उनमें से 38 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार के लिए चुना है। रोजगार प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला परियोजना संयोजक ने बधाई दी।