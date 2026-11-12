चरखी दादरी में हादसा, पिकअप की टक्कर से कार सवार घायल

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। नेशनल हाइवे 334 बी पर भांडवा के समीप कार व पिकअप डाला की टक्कर हो गई । जिससे कार सवार सोनीपत जिला निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं, घायल को गोपी सीएचसी ले जाया गया जहां से उसे रेफर कर दिया गया। बाढड़ा थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में सोनीपत जिले के गांव कुमाशपुर निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह अपनी बुआ के बेटे अमित और बेटे देव के साथ कार में सवार होकर सालासर धाम जा रहा था। कार अमित चला रहा था। जब वे बाढड़ा से आगे गांव भांडवा स्थित प्रज्ञा स्कूल के पास पहुंचे तो आगे चल रही पिकअप के चालक ने तेज गति और लापरवाही से अचानक वाहन को गलत दिशा में मोड़ दिया।

इससे उनकी कार पिकअप से टकरा गई। टक्कर के कारण उसे काफी चोटें आई और उसे कार से बाहर निकालने में अमित को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी दौरान पिकअप चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने डायल 112 पर काल कर घटना की सूचना दी।