चरखी दादरी में कंप्यूटर सीखने गई छात्रा नहीं लौटी घर, परिजनों ने पुलिस ने लगाई गुहार
चरखी दादरी में एक कंप्यूटर सेंटर से छात्रा संदिग्ध रूप से लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा के पिता ने अज्ञात व्यक्ति पर उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर स्थित एक सेंटर पर कंप्यूटर सीखने आई छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। लापता छात्रा के स्वजनों ने सदर पुलिस थाना पहुंचकर उसकी तलाश करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी शहर के एक कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर का कोर्स करती है। वह हर रोज की तरह कंप्यूटर सीखने के लिए आई थी, लेकिन वह कक्षा पूरी करने के बाद वापस घर नहीं लौटी।
उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश कर ली, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। छात्रा के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर अज्ञात पर उसकी बेटी को कहीं छुपाने का शक जाहिर करते हुए उसकी तलाश करने की गुहार लगाई है। जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।