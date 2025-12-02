चरखी दादरी में कंप्यूटर सीखने गई छात्रा नहीं लौटी घर, परिजनों ने पुलिस ने लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर स्थित एक सेंटर पर कंप्यूटर सीखने आई छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। लापता छात्रा के स्वजनों ने सदर पुलिस थाना पहुंचकर उसकी तलाश करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी शहर के एक कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर का कोर्स करती है। वह हर रोज की तरह कंप्यूटर सीखने के लिए आई थी, लेकिन वह कक्षा पूरी करने के बाद वापस घर नहीं लौटी।