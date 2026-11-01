चरखी दादरी में जोहड़ में डूबने से 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव बौंदकलां में संदिग्ध परिस्थितियों में जोहड़ में डूबने से व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने जोहड़ में शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद बौंद कलां थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवा कर सिविल अस्पताल पहुंचाया। मृतक की पहचान बौंदकलां निवासी 48 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है।

शव का पोस्टमार्टम करवाने सिविल अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि अनिल शादीशुदा था और परिवार के दूसरे सदस्य गुरुग्राम रहते हैं जबकि वह अकेला गांव में रहता था। शुक्रवार शाम को वह चांदूदास धाम पर गया था। सुबह ग्रामीण जोहड़ में मछलियों को आटा इत्यादि डालने गए तो उन्होंने जोहड़ में शव को देखा। जिसके बाद डायल-112 पर काल कर सूचना दी गई।