बहादुरगढ़: टीकरी बॉर्डर पर 200 मीटर सड़क बदहाल, बारिश ने बढ़ाई आफत; उद्योगों पर भी पड़ रहा असर

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दिल्ली-रोहतक मार्ग पर टीकरी बार्डर पार करना इन दिनों आसान नहीं है। बार्डर के दोनों तरफ सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं और करीब 200 मीटर का हिस्सा ऐसा है, जहां सड़क लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी जमा है। जिससे इनका आकार बढ़ रहा है। यहां का सफर वाहन चालकों के लिए दुश्वार हो गया है। इसका असर अब आम वाहन चालकों के साथ-साथ बहादुरगढ़ के हजारों उद्योगों तक पहुंच रहा है।

सड़क की बदहाल स्थिति पर जताई चिंता जिले के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाली औद्योगिक संस्था कान्फेडरेशन आफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज (कोबी) ने टीकरी बार्डर से बहादुरगढ़ तथा दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने संबंधित विभागों से तत्काल व स्थायी मरम्मत करवाने की मांग की है।

उनका कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों औद्योगिक वाहन, कर्मचारी, श्रमिक और आम नागरिक आवागमन करते हैं। सड़क की खराब हालत के कारण वाहनों की गति प्रभावित हो रही है। यातायात जाम की स्थिति भी बन रही है।

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