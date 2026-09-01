बहादुरगढ़ में CNG ने लगाई महंगाई की हैट्रिक, अगस्त में तीसरी बार बढ़े दाम; दिल्ली से 10.82 रुपये ज्यादा रेट

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सीएनजी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने बहादुरगढ़ के वाहन चालकों की चिंता और बढ़ा दी है। बहादुरगढ़ में सीएनजी की कीमत एक बार फिर 3.90 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही यहां सीएनजी का नया रेट 93.90 रुपये से बढ़कर 97.80 रुपये प्रति किलो हो गया है। अगस्त महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी है।

लगातार बढ़ रहे ईंधन के खर्च का सीधा असर आटो, कैब और अन्य सीएनजी वाहनों से रोजी-रोटी कमाने वाले चालकों पर पड़ रहा है। इससे दो दिन पहले दिल्ली में भी सीएनजी के दाम में 3.89 रुपये प्रति किलो की एकमुश्त बढ़ोतरी की गई थी।

दिल्ली में कीमत 83.09 रुपये से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई थी। दिल्ली के रेट बढ़ने के बाद बहादुरगढ़ में भी कीमत बढ़ने की आशंका वाहन चालकों के बीच चर्चा में थी। अब स्थानीय स्तर पर भी दाम बढ़ने से चालकों का खर्च और बढ़ गया है।

दिल्ली के मुकाबले 10.82 रुपये प्रति किलो का अंतर बहादुरगढ़ और दिल्ली के सीएनजी रेट में अब भी अंतर बना हुआ है। बहादुरगढ़ में नया रेट 97.80 रुपये प्रति किलो है, जबकि दिल्ली में सीएनजी 86.98 रुपये प्रति किलो है। यानी दोनों क्षेत्रों के बीच करीब 10.82 रुपये प्रति किलो का अंतर है।

यही अंतर टीकरी बार्डर के आसपास रहने वाले और दिल्ली की ओर नियमित आवाजाही करने वाले सीएनजी वाहन चालकों को दिल्ली में गैस भरवाने के लिए आकर्षित करता है। हालांकि दिल्ली जाकर सीएनजी भरवाने में लगने वाले अतिरिक्त समय और दूरी का खर्च भी चालकों को उठाना पड़ता है। वाहन चालकों का कहना है कि एक ओर सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर वाहन संचालन से जुड़े अन्य खर्च भी कम नहीं हो रहे। ऐसे में रोजाना की कमाई में से ईंधन पर जाने वाली राशि बढ़ती जा रही है।

दिल्ली की सस्ती गैस पर बढ़ी निर्भरता बहादुरगढ़ में अगस्त महीने में सीएनजी के रेट में तीन बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले 5 अगस्त और 16 अगस्त को भी कीमत बढ़ाई गई थी। अब तीसरी बार 3.90 रुपये प्रति किलो की वृद्धि के बाद रेट 97.80 रुपये प्रति किलो हो गया है।