4 महीने पहले इटली गए अंबाला के युवक की सड़क हादसे में मौत, 50 दिन बाद घर पहुंचा शव

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। विदेश जाकर परिवार के सपनों को साकार करने की आस संजोए पुरानी बकरा मंडी, खटीक मोहल्ला निवासी अमन कुमार (22) का पार्थिव शरीर रविवार को करीब 50 दिन बाद अंबाला शहर पहुंचा।

चार माह पूर्व इटली गए अमन की वहां सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इटली की एक सामाजिक संस्था के सहयोग से शव को दिल्ली तक पहुंचाया गया, जहां से रात करीब आठ बजे परिजन और क्षेत्रवासी पार्थिव शरीर को अंबाला लेकर पहुंचे।

इकलौते बेटे का शव देख मां का कलेजा फटा, मोहल्ले में छाया मातम इकलौते बेटे का शव घर पहुंचते ही मां का कलेजा फट गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अमन अपने परिवार का इकलौता चिराग था। उसके पिता कमलजीत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पालन-पोषण करते हैं। अमन की दो बड़ी बहनें हैं, जो अभी अविवाहित हैं।

परिवार का सहारा बनने गया था विदेश विदेश जाने से पहले अमन निजी माध्यम से बीए की पढ़ाई कर रहा था। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुधारने और बहनों के बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह चार महीने पहले ही इटली गया था।