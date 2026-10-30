अंबाला में आवारा कुत्ते का हमला, 5 साल के बच्चे को नोचा; नौ वर्षीय बहन ने बचाई भाई की जान

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। करवाचौथ के दिन सेक्टर-नौ में कारोबारी के पांच साल के बेटे को आवारा कुत्ते ने नोच लिया। गनीमत यह रही कि मौके पर ही उसकी नौ वर्षीय बहन की नजर उस पड़ गई और उसने जैसे-तैसे छाता मारकर अपने भाई की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार वीरवार को सेक्टर-नौ में रहने वाला वैराज दोपहर के समय पास की गली में खेल रहा था।

दोपहर करीब एक बजे वैराज जब घर वापस लौट रहा था। इस दौरान घर के बाहर खड़ी मां शिल्पा उसका इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि वह घर के अंदर जाता, आवारा कुत्ते ने वैराज पर हमला कर दिया। शिल्पा कुछ सोच-समझ पाती, उसकी नौ साल की बेटी प्रिशा अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ी। बरसात हो रही थी, उससे बचने के लिए प्रिशा के हाथ में पहले से ही छाता था।