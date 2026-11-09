अंबाला में वाहन ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, सिक्योरिटी गार्ड की मौत

संवाद सहयोगी, शहजादपुर (अंबाला)। नेशनल हाईवे-344 पर कक्कड़ माजरा के पास पोलो ढाबे के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव बापौली निवासी 57 वर्षीय राजकुमार उर्फ माडू के रूप में हुई है। वह राणा सिक्योरिटी ग्लोबल-02 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और रात को ड्यूटी पर जा रहे थे। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

रामकुमार के बेटे अंकित कुमार ने बताया कि उसके पिता 7 नवंबर की रात करीब 9 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। करीब 9:35 बजे उसे सूचना मिली कि उसके पिता का नेशनल हाईवे-344 पर पोलो ढाबा, कक्कड़ माजरा के सामने एक्सीडेंट हो गया है।

वह मौके पर पहुंचा तो पता चला कि किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसके पिता की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद राजकुमार सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े थे, जबकि उनकी बाइक कुछ दूरी पर क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी मिली।