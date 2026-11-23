जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। एटीएम से नकदी निकालने पहुंचे व्यक्ति को पीछे खड़े एक अज्ञात व्यक्ति ने ऐसा झांसा दिया कि उसे इसकी भनक तक नहीं लगी और उसका डेबिट कार्ड ही बदल दिया।

कुछ देर बाद खाते से 40 हजार रुपये निकलने के मैसेज आए तो शिकायतकर्ता को ठगी का पता चला। गाजियाबाद के सेक्टर-6 वैशाली निवासी जयपाल कांडव ने पुलिस चौकी नंबर पांच में दी शिकायत में बताया कि उनका अंबाला के रतनगढ़ में भी मकान है।

22 नवंबर को दोपहर करीब 12:50 बजे वह मानव चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गए थे। उन्होंने अपने डबिट कार्ड से 20 हजार रुपये निकाले। उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह नकदी लेकर न्यू रतनगढ़ कालोनी स्थित अपने भाई के घर पहुंचा तो मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के मैसेज आने लगे। कुल 40 हजार रुपये निकाले जाने के छह मैसेज मिले। इनमें एक बार 20 हजार और पांच बार चार-चार हजार रुपये निकाले जाने की सूचना थी।