अंबाला में जीटी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना पड़ाव क्षेत्र के मोहड़ा के पास जीटी रोड पर शनिवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।

मोहड़ा गांव के विक्रम ने बताया कि शनिवार रात को करीब 11 बजे वह अपने खेत से घर जा रहे थे। जैसे ही वह चैतन्य टैक्नो स्कूल के सामने पहुंचे तो सड़क पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला। व्यक्ति के मुंह, दोनों टांगों और हाथों में चोट लगी थी।