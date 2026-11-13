अंबाला में फेसबुक पर गलत कमेंट करने को लेकर हुआ विवाद, युवक पर डंडे से हमला कर किया घायल

संवाद सहयोगी, शहजादपुर। गांव पतरेहड़ी में फेसबुक पर गलत कमेंट करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर डंडे से हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव पतरेहड़ी निवासी संदीप कुमार ने बताया कि 11 नवंबर की सुबह फेसबुक पर राहुल नाम के युवक द्वारा उसकी पोस्ट पर गलत कमेंट किया गया था। इस संबंध में उसने राहुल को फोन कर गलत कमेंट न करने की बात कही तो आरोपित ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद वह अपनी एक्टिवा पर सवार होकर खेतों की तरफ जा रहा था।

जब वह गांव के जलघर के पास पहुंचा तो आरोपित राहुल अपने घर से लकड़ी का डंडा लेकर आया और उसे रास्ते में रोककर हमला कर दिया। हमले में संदीप के सिर पर चोटें आईं। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने बीच-बचाव कर उसे आरोपित के चंगुल से छुड़वाया।