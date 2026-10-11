Haryana Weather: हरियाणा में मौसम के दो रंग, दिन में राहत तो रात में उमस; 16 तक बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, अंबाला। अक्टूबर में दिन का तापमान गिरने लगा है, लेकिन रातों की गर्मी अभी पूरी तरह विदा नहीं हुई। दिन में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल रही है, जबकि रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम का यह अंतर साफ दिखा, जब 10 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था।

इसके उलट न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। यानी दिन में अक्टूबर जैसी राहत महसूस होने लगी है, लेकिन रात के तापमान में अभी वैसी गिरावट नहीं आई है, जैसी सामान्य तौर पर इस समय तक अपेक्षित होती है।

हवा में नमी भी इस अंतर को महसूस करा सकती है। शनिवार सुबह सापेक्ष आर्द्रता 79 प्रतिशत और शाम को 67 प्रतिशत दर्ज की गई। ऐसे में तापमान बहुत अधिक न होने के बावजूद उमस का अहसास बना रह सकता है।

अगले सप्ताह भी बादलों की आवाजाही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 11 से 16 अक्टूबर तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

12 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि 15 और 16 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना जताई है। बारिश तय नहीं, मौसम बदलने के आसार शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों में बारिश दर्ज नहीं हुई। हालांकि, अगले दिनों के पूर्वानुमान में बौछारों की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने इस अवधि के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इसका मतलब है कि बादल और बारिश के आसार हैं, लेकिन हर दिन बरसात होना तय नहीं है।