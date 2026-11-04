अंबाला में रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर ने बचाई बाइक सवार की जान, यात्रियों से भरी बस रोक घायल को पहुंचाया अस्पताल

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। अंबाला-हिसार हाईवे पर बलाना बाईपास के पास हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मदद के लिए हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक ने तत्परता दिखाई।

यात्रियों से भरी बस में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों ने घायल युवक को सड़क पर बेसहारा छोड़ने के बजाय खुद उठाया और बस में लिटाकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। युवक को ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था।

रोडवेज चालक रामप्रसाद ने बताया कि बुधवार को बस सिरसा से चंडीगढ़ जा रही थी। नेशनल हाईवे पर बलाना गांव के पास बाइपास चौक से बस मुड़ रही थी। एक बाइक सवार अचानक किसी अन्य वाहन से टकराने के बाद उनकी बस से जा भिड़ा।

हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक ने तत्काल डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी, लेकिन मौके पर कोई सहायता नहीं पहुंची। चालक रामप्रसाद और परिचालक घायल को लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंच गए। यहां युवक को ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया।